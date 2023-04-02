مواعيد العمل بالاستقبال والطوارئ في مستشفيات قنا الصحية والجامعية

تكامل صحي بين المستشفيات التابعة لمديرية الصحة في محافظة والمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، حيث تم تقسيم أيام الطوارئ لاستقبال لحالات الطارئة على مدار الأسبوع وحدد لكل منهما أيام معينة في لاستقبال المرضى في حالة الطوارئ.

أيام الاستقبال في مستشفيات قنا

وتقدم "الوطن" خدماتها للمواطنين في قرى ومراكز ومدن محافظة قنا مواعيد العمل بحالات الطوارئ في المستشفيات الحكومية التابعة لمديرية الصحة والسكان في قنا، والمستشفيات الجامعية.

مواعيد الطوارئ في مستشفى قنا العام

وقال الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام ، إن مستشفى قنا العام هي المعنية بحالات الطوارئ لأيام معينة في الاسبوع وهي كالآتي: الأربعاء، والخميس والجمعة والسبت ، أي لمدة 4 أيام من أيام الاسبوع، وتستقبل كل حالات المرضى الطوارئ، مثل الحالات الحرجة، المصابين في الحوادث وغيرها.

مواعيد الطوارئ في المستشفيات الجامعية بقنا

وبحسب البرتوكول الموقع مع مديرية الصحة في قنا والمستشفيات الجامعية، فإن أيام الطوارئ في مستشفيات قنا الجامعية كالآتي: الأحد، الإثنين ، الثلاثاء، أي 3 ايام وتستقبل جميع الحالات في مستشفى قنا الجامعي سواء بالكيلو 6 على طريق قنا سفاجا أو فرعها مستشفى المعبر في مدينة قنا.

وبحسب البرتوكول الموقع، فإنه هناك تنسيق في تحويل الحالات الحرجة التي تتطلب تدخل جراحي حسب التخصص.