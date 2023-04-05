تقنين أوضاع 282 قطع أراض ومبان للمواطنين.. وخطة تستهدف 8 مدن بمطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارات لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة في مطروح وفقا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين وذلك بحضور المهندسة أحلام المصري مستشار شئون التمليك بالمحافظة، ومحمد الحوفي مدير عام الإدارة العامة للأملاك، والمهندس قدرى أبو سنه مدير وحدة المتغيرات المكانية.

تقنين أوضاع 282 طلب أراضي ومباني بمدن مطروح

ووافق محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، علي قرارات لجنة البت، في طلبات تقنين أوضاع الأراضي والمباني بعدد 282 ملف منها عدد 117 طلبا لتقنين المباني بمركز ومدينة مرسي مطروح و 48 في مركز العلمين و 99 في مركز الحمام، بالإضافة إلى ملف بكلا من مركز النجيلة وسيدي براني والضبعة و 15 ملف بمركز سيوة، بجانب عدد 18 طلب تقنين لأراضى زراعية.

تظلمات التقنين

وقال محافظ مطروح إنه جرى بحث 53 تظلما حول أسعار تقنين سعر المتر للأراضي والمباني مقدمة من عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين، حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحي في أعمال التقييم.

وأكد المحافظ ببيان علي حرص جميع أجهزة محافظة مطروح تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين و الإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة وفقا للضوابط والشروط المحددة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

خطة تقنين أوضاع الأراضي في 8 مدن بمطروح

وأشار محافظ مطروح إلى أن هناك خطة جري وضعها لتقنين أوضاع جميع الأراضي والمباني التي تم تقديم طلبات تقنين لها من المواطنين طبقا للقانون، من خلال لجان جرى تشكيلها بمجالس المدن الثمانية بنطاق المحافظة، في الحمام والعلمين والضبعة، ومرسى مطروح والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم وسيوة.

تكثيف عمل لجان التقنين

ووجه محافظ مطروح بتكثيف عمل للجان في جميع مجالس المدن واللجنة الرئيسية بأملاك المحافظة، مشيداً بالجهود المبذولة للإسراع في بحث ملفات طلبات التقنين من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين، والتوجيه باستمرار جهود الإسراع في بحث باقي الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أي عقبات ومراعاة تحقيق السعر المناسب طبقاً للبعد الاجتماعي لأهالي محافظة مطروح.