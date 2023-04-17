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382 مركزا لخدمة العملاء وشحن كروت العدادات الكهربية بشمال الدلتا

كتب:

سلامة عامر
10:00 م | الإثنين 17 أبريل 2023
المهندس محمد عسل

المهندس محمد عسل

قال المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن إجمالي عدد مراكز خدمة العملاء الرئيسية نطاق الشركة بلغ 55 مركز خدمة تقدم جميع الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى 55 مركز شحن رئيسي و52 مركز شحن فرعي للتجمعات الكبيرة و320 وحدة شحن متنقلة.

تحسين الخدمة المقدمة للعميل لشحن كارت العداد

وأكد عسل لـ«الوطن»، أنه في إطار التيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدمة، جرى توفير خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التعاقد مع شركات «فوري - خالص - سهل - بي بلس» للتيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدمة، ما يسهل على العميل شحن كارت العداد من أي مكان وفي أي وقت وكذلك سداد الفواتير.

وحدات شحن متنقلة للعدادات مسبوقة الدفع 

وأشار عسل إلى أنه جرى توفير كروت شحن للعدادات مزودة بخاصية NFC يتم شحنها عن طريق تطبيق على الموبايل تيسيرا على المشتركين، لافتا إلى أنه حرصا على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين جرى توفير مقار للشبكات بالقرى الواقعة في نطاق الشركة بإجمالي 187 مقرا وجرى تجهيزها بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وتروسيكلات ووحدات شحن متنقلة للعدادات مسبوقة الدفع وهاتف أرضي لمتابعة شكاوى المواطنين.

تحصيل 60 مليون جنيه من قيمة محاضر سرقة التيار

وأكد أنه جرى تكثيف أعمال لجان الضبط القضائي للمرور على الحالات المخالفة والسارقة للتيار الكهربائي؛ إذ بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية المحررة خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 28/2/2023 نحو 50987) محضرا، وتم تحصيل 60.5 مليون جنيه من قيمة هذه المحاضر حتى تاريخه.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.