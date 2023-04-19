مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انهيار جراج متعدد المستويات بمانهاتن الأمريكية

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، وأصيب خمسة في انهيار جراج متعدد المستويات لوقوف السيارات، يقع في مبنى بحي مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت وسائل إعلام، إلى انهيار ما لا يقل عن 3 طوابق من المبنى، ما أدى إلى سقوط السيارات على الأرض.

وقال رئيس قسم عمليات الإطفاء في مدينة نيويورك جيمس إسبوزيتو، إن 6 عمال كانوا في المبنى وقت الانهيار، وفقا لما ذكرته صحيفة «مترو» البريطانية.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، إن سبب انهيار جراج متعدد المستويات لوقوف السيارات يقع في مبنى في حي مانهاتن لا يزال قيد التحقيق، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الأمريكية.