تكريم سيدة دمياطية مُسنة كتبت القرآن كاملا بخط يدها

قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا والأكاديميات الشرطية والعسكرية، بأن الدور الذي تلعبه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالناصرية في فارسكور بدمياط يتميز بالجدارة بين منظمات المجتمع المدني بمصر.

تكريم حفظة القرآن

جاء ذلك على هامش احتفالية لتكريم لحفظة القرآن الكريم من النشء والفتيات والشباب احتفالا بليلة القدر في حضور القيادات التنفيذية والدينية والإعلامية والشعبية وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وجمع كبير من الأهالي.

واضاف الراعي أن ما يميز الاحتفالية هو تكريم الحاجة زينب 66 سنة والتي حفظت القرآن كاملا ثم استغرقت عاما في كتابته كاملا بخط يدها بطريقة مبدعة ودقيقة، وهي سيدة ريفية بسيطة من التوفيقية مركز كفر سعد دمياط.

وأشاد الراعي بمستوى أداء الجمعية وحرصها على القيام برسالتها منذ نشأتها عام 1987م، وأنها تعد نموذجا فريدا للجمعيات كإحدى منظمات المجتمع المدني في أداء دورها الديني المجتمعي المعتدل الرصين، مما كان له عظيم الأثر في دعم التنمية المستدامة، وانعكس هذا الأداء التنموي على المواطن والعلاقة مع المؤسسات الحكومية المعنية ومنها وزارة التضامن الاجتماعي.