«النقل» تنشر تقريرا عن عن طريق غرب النيل «دمياط- طنطا» 

أصدرت وزارة النقل، تقريرا مفصلا تضمن معلومات وتفاصيل مهمة حول طريق «دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل»، ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً لتطوير البنية التحتية للطرق والكباري، لتيسير حركة المرور وحركة تنقل المواطنين.

معلومات عن طريق «دمياط /المنصورة /المحلة /طنطا غرب النيل»

- يقع طريق «دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل»، في المسافة من دمياط حتى شربين.

- طول الطريق 38 كيلومتر.

- يعتبر أحد طرق مبادرة حياة كريمة.

- تم تكليف 5 شركات لسرعة إنجاز الأعمال.

- جاري العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف «FDR».

- بلغت نسبة التنفيذ 20%.

- من المقرر أن يتم استخدام نظام الـ«CIR»، لمعالجة شروخ الأسفلت الخفيفة بدلا من أعمال الكشط.

مشروع كباري شربين

- جاري إنشاء مشروع كباري شربين ضمن أعمال تطوير المزلقانات وتطوير الطريق.

- الهدف منه تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين.

- يجري إنشاء 3 كباري علوية وهي كوبري أعلى مزلقان سواقي العرب وكوبري المرور وكوبري نزلة الدبوسي.

- تم البدء في أعمال كوبري سواقي العرب بتكلفة قدرها 253 مليون جنيه.

- يبلغ طول كوبري سواقي العرب 405 أمتار وبعرض 20 مترا ونسبة تنفيذه 20.31%.

وقال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، لـ«الوطن»، إن المشروعات التي تنفذها الدول في الطرق والكباري تحقق العديد من المزايا أولها تقليل التلوث البيئي الناتج عن التكدس المرور، ثم حل مشكلات التكدس المرورية.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أن الطرق يتم تنفيذهاً وفق المعايير العالمية لتحقيق معايير السلامة والأمان، موضحاً أنها تحقق عائد اقتصادي كبير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلاً عن دورها في توفير فرص عمل.