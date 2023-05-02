محافظ بورسعيد: مصنع إنتاج إطارات السيارات أصبح كيانا عالميا بإياد مصرية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مصنع إنتاج مادة لحام الإطارات إحدى منتجات مصنع بيراميدز، وذلك في إطار متابعته المستمرة لسير العمل داخل الكيانات الصناعية ببورسعيد، حيث تم التشغيل والإنتاج فعليا داخل المصنع.

رافق محافظ بورسعيد خلال جولته، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية بالجنوب و المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع.

كيان عالمي بإيدي مصرية

وأكد محافظ بورسعيد على أن مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات أصبح كيانا عالميا بإيدٍ مصرية، وفخورين بهذا الكيان على أرض بورسعيد، وحرص محافظ بورسعيد على تفقد أقسام المصنع الجديد، وأطلع على سير وانتظام العمل في إنتاج مادة لحام الإطارات، والتي تعد أحد المواد الأساسية في إنتاج وتصنيع السيارات، كما التقى بالعاملين داخل المصنع الجديد وحرص على سؤالهم عن مدى توافر سبل الراحة لهم والحصول على مستحقاتهم و توفير مناخ مناسب للعمل.

المصنع يصدر إلى دول متعددة

وأشاد محافظ بورسعيد بحجم إنتاج المصنع من مادة لحام إطارات السيارات، لافتا أن مصنع بيراميدز يشهد معدلات عالية من الإنتاج والتصدير حاليا، وأصبح يصدر إلى دول متعددة، مما يساهم في دعم الاقتصاد ورفع اسم مصر عاليًا، ويفتح أسواقًا مصريًا في البلاد الأوروبية، مؤكدًا أنه يعد واحدا من المشروعات العملاقة التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا نظرًا لكونه مصمما على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، المقام على مقاييس عالمية، ويُوفر كل سبل الراحة للعاملين وتحقيق أعلى درجات من السلامة والإجراءات الاحترازية ويستمر في تحقيق أعلى معدلات إنتاجية ويصدر للعديد من الدول بالشرق الأوسط الذى يُمثل إضافة صناعية كبرى بمحافظة بورسعيد.