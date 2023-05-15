موعد عودة الكهرباء بعد انقطاعها اليوم في 7 مناطق بالإسكندرية 

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية قطع الكهرباء عن 7 مناطق كبرى في الإسكندرية، وذلك لمدة 3 ساعات اليوم، منذ التاسعة صباحا حتى منتصف ظهر اليوم، بسبب أعمال الصيانة، وذلك من خلال 3 مناطق شرق الإسكندرية و4 مناطق في نطاقي وسط وغرب الإسكندرية.

وبحسب بيان شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، فإن الكهرباء ستعود بشكل طبيعي مع منتصف ظهر اليوم، وفي حال أي مشكلة أو استمرار لانقطاع الكهرباء في المناطق المعلن العودة بها، يجب الاتصال على الخط الساخن 121 لإصلاح أي عطل مستمر.

أماكن انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وأشارت الشركة أن أماكن الانقطاع تمثلت في:

- المندرة: «شارع عقل سيدي بشر قبلي خلف الأمن».

- سيدي بشر: «أمام مؤسسة عبدالرازق میامي».

- سابا باشا: «12 شارع بدر الدين».

أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وتمثلت أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية في التالي:

- الإبراهيمية: «شارع عبداللطيف الصوفاني طريق الجيش كليوباترا».

- سموحة: «شركة لورد المنتجات المعدنية».

- الهانوفيل: «تقسيم المعلمين أبويوسف».

- الكيلو 59: «قرية دعاء السماء».