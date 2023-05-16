الأمن يكشف أسباب حادث نفق العقبة بالأردن.. راح ضحيته 12 شخصا

كشفت إدرة الأمن العام في الأرددن أسباب وقوع حادث نفق العقبة بالأردن الذي وقع مطلع الأسبوع الجاري، وراح ضحيته 12 شخصَا ما بين إصابات ووفيات، وفق ما أفاد تقرير بجريدة «الدستور» الأردنية.

حادث نفق العقبة بالأردن

وبحسب بيان إدارة السير بالأمن العام، فإنّ الحادث وقع بسبب اصطدام مركبات صغيرة «موكب أفراح»، والتي كانت تأتي عكس الاحتياطات اللازمة خلال سير شاحنة «ملاحة»، وهو ما سبب حادث نفق العقبة بالأردن.

وجاء الحادث بسبب اصطدام شاحنة محملة بالبوتاس و7 سيارات صغيرة، والتي أتت متزامنة مع عدم أخذ الاحتياطات اللازمة في أثناء القيادة، ما أسفر عن وفاة و11 إصابة.

فيديو حادث نفق العقبة بالأردن

وكشف مقطع فيديو قصير، كانت كاميرا موجودة بمقدمة شاحنة التي اصطدمت في المركبات الزفاف، والذي وقع في نفق الخامسة بمدينة العقبة في الأردن.

وسادت حالة من الحزن على مواقع السوشيال الميديا، بسبب تحول الفرح إلى المآتم، خلال حادث نفق العقبة بالأردن.

وبحسب قانون السير بالأردن رقم 49 لسنة 2008، فإن التسبب بالوفاة خلال حادث سير، حيث أقرت المادة 343 من قانون العقوبات، ومنها الحبس فترة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تتراوح ما بين ألف إلى ألفين دينار أردني، فضلا عن هذه العقوبة سيتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقلّ عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين.