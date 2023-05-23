النائبة رغبة نجاتي تطالب بدراسة أسباب توجه طلاب مصريين للتعليم في الخارج

طالبت الدكتورة رغبة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بدراسة أسباب توجه طلاب مصريين للدراسة بالخارج، وذلك في طلب إحاطة قدمت به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأضافت خلال طلب الإحاطة، أن الفترة الماضية شهدت عددا من المشكلات التي تعرض لها الطلاب المصريين الملتحقين بجامعات بالخارج، نتيجة للأزمات العالمية التي شهدتها خلال الفترة، وآخرها أحداث السودان، ومن قبلها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا أزمة كورونا.

وأشارت عضو مجلس النواب في بيان لها، إلى أن تلك الأزمات أوجبت على الدولة ضرورة التحرك لتأمين مستقبل الطلاب وتوفير أماكن لهم في الجامعات المصرية، ما يمثل عبء على أولياء الأمور والحكومة.

نائبة: بعض الطلاب تتعرض للنصب بسبب الدراسة بالخارج

وأوضحت أن مصر تتعدد بها أنماط التعليم العالي ما بين الحكومي، الخاص والأهلي، فضلا عن فروع الجامعات الدولية الموجودة في مصر، متسائلة: لماذا بعد كل هذا ويلجأ الطلاب للدراسة في الخارج؟.

ولفتت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن بعض الطلاب يتعرض للنصب بسبب الدراسة في الخارج بسبب بعض الجامعات غير المعتمدة، فضلا عن أن الدراسة تكون مختلفة، لاسيما في القطاع الطبي، وهو ما يؤثر على مستوى الخريجين.

وتابعت: «الدراسة بالخارج سببا في التأثير على سعر العملة، لأنها تكون بالدولار ما يزيد الإقبال عليه، ما يؤدي لارتفاع سعره مقابل الجنيه، الأمر الذي يكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني».

ملف التعليم في الخارج يحتاج لدراسة دقيقة

وأشارت إلى أن هذا الملف يحتاج إلى دراسة دقيقة ومتأنية، بحيث يجرى تقليل الاعتماد على دراسة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في الخارج، لاسيما في ظل وجود أنماط متعددة للتعليم العالي في مصر.

وأكدت أهمية مراجعة كل الضوابط الخاصة بالدراسة بالخارج، وكذلك دراسة آليات حق الطلاب في الدراسة، وفقا لتطلعاتهم داخل الجامعات المصرية.