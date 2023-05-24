أسعار ملف التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في الدقهلية

كشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أسعار ملف التقديم بالمدارس بالمحافظة، التي جرى توفيرها بالمدارس بأسعار رمزية من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

ملف التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

وأكد شعبان، في بيان صحفي، أنّ قراره بتوفير ملف التقديم بالمدارس، جاء من أجل التخفيف العبء عن أولياء الأمور، ويجري التعامل من خلال منفذ الوحدة المنتجة بكل مدرسة، وجرى تحديد أسعار ملفات التقديم بالمدارس لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والأول الإعدادي والأول الثانوي للعام الدراسي 2023/2024.

أسعار ملف التقديم بالمدارس في الدقهلية

وأوضح أنّ أسعار ملف التقديم بالمدارس للمراحل السابق ذكرها، هي كما يلي:

- ملف بدون طابع: سعر البيع للطالب 20 جنيها.

- ملف وطابع مهن تعليمية ودعم وتمويل المشروعات: 32 جنيهًا.

ويحتوي ملف التقديم للمدارس على: «حافظة بلاستيكية، ملف ورقي، طلب التحاق بالمدرسة، البطاقة الصحية، البطاقة المدرسية، استمارة البيانات الحكومة الإلكترونية، طابع مهن تعليمية بسعر جنيهين، طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات بسعر 10 جنيهات».