مصرع طبيب إثر انقلاب سيارة في بحيرة المنزلة بالدقهلية

لقي طبيب مصرعه إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة بمياه بحيرة المنزلة بالدقهلية على الطريق الواصل بين مدينتي المطرية و دمياط، وجرى نقله إلى مستشفى المنزلة العام، وإيداع الجثة بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

بلاغ بالحادث

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنزلة، يفيد بمصرع طبيب إثر انقلاب سيارته وغرقه بمياه بحيرة المنزلة على طريق السلام الجديد الواصل بين مدينتي المطرية و دمياط، وجرى نقله إلى مستشفى المنزلة العام وإيداع الجثة بالمشرحة.

مصرع طبيب أثر إنقلاب سيارة بالمياه

و انتقل رجال المباحث إلي موقع الحادث، و تبين مصرع طبيب نتيجة انقلاب سيارته في مياه بحيرة المنزلة ويدعى محمد محسن اليماني من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفى وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنزلة العام، وإيداع الجثة بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، و تسليم الجثة إلى أقاربها.

و تحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.