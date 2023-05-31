أسعار الماعز والأغنام في الأسواق قبل عيد الأضحى

أسعار الماعز والأغنام واحدة من السلع التي يبحث عنها المواطنين بكثرة خلال الفترة الحالية، قبل أسابيع قليلة من عيد الأضحى المبارك، الذي يفصلنا عنه 27 يوما فقط.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الماعز والأغنام، كما يلي.

أسعار الماعز والأغنام

وفقا لما كشف عنه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، استقرت أسعار الماعز والأغنام عند 150 جنيها للكيلو القائم، على أن يكون السعر الكلي وفقا للوزن.

وذكر «أبو صدام» في تصريحات صحفية أنّ سعر كيلو اللحم القائم سجل نحو 135 جنيهًا للبقري، و125 جنيهًا للجاموسي، على أن يكون السعر الكلي وفقا للوزن.

أسعار اللحوم

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ أسعار اللحوم شهدت استقرارا ملحوظا خلال الأيام الماضية، ويُتوقع أن تنخفض الفترة المقبلة بالتزامن مع عيد الأضحى، حيث تراوح سعر الكندوز والبتلو بين 330 و350 جنيها، والضاني بين 350 إلى 370 جنيها.

ويتراوح سعر الكبده البلدي بين 270 حتى 300 جنيه، وتتراوح الكبدة المستوردة بين 170 حتى 190 جنيها، متوقعا توافد المواطنين الفترة المقبلة على الشراء.

وفي المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرت أسعار اللحوم ومشتقاتها، حيث سجلت أسعار اللحوم المجمدة 120 جنيهًا، والبتلو المجمد 130 جنيهًا، والسوداني الطازج 195 جنيهًا، والمفروم الطازج 190 جنيهًا للكيلو، والسجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

فيما سجلت اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا، والبوفيتك الطازج 195 جنيهًا، والكبدة الطازجة 195 جنيهًا، والكبدة المجمدة 87 جنيهًا، والمفروم البرازيلي المجمد 95 جنيهًا، واللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.