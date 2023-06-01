«لو هتشيل العداد نهائيا».. كيف تخلي طرفك لعدم إصدار فواتير كهرباء باسمك؟

يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء عن الإجراءات التي يجب أن يتبعها في حال رغبتهم إلغاء خدمة توصيل وإمداد التيار الكهربائي عن المنشأة الخاصة بهم بصورة نهائية بإزالة جميع المعدات الكهربائية من مكونات العداد والشبكة والتوصيلات.

استعادة التأمين أو الضمان المدفوع من المشترك عند توصيل التيار

قال قسم الاشتراكات بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يجب على المشترك أن يخطر ويقدم طلب ذلك من الإدارة التجارية أو الهندسة بالفرع والإدارة التابع لها بشركة الكهرباء حتى يتم اتخاذ الإجراءات لإغلاق حسابه وإصدار كشف حساب نهائي للمشترك أو الفاتورة الختامية وإخلاء طرفه من مسؤولية استمرار إصدار الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء وتصفية أي التزامات تجاه المشترك «الرصيد المستحق لفواتير الاستهلاك» وتجاه شركة الكهرباء «استعادة التأمين أو الضمان المدفوع من المشترك عند توصيل التيار».

خطوات تقديم طلب رفع عداد الكهرباء نهائياً

وحدد قسم الاشتراكات بهندسة كهرباء التحرير «بدر» الإجراءات التي يجب على المشترك أن يقوم بها لتقديم طلب رفع عداد الكهرباء نهائياً وهي كالتالي

- تقديم الحصول على الخدمة من قبل المستفيد أو من يمثله قانوناً.

** في حالة الورثة: مستند إعلام وراثة وموافقة جميع الورثة على هذا الإجراء.

- تسديد وتصفية الرصيد المستحق في الفاتورة النهائية على المشترك وقيمة القراءة المخزونة في العداد.

- تمكين الشركة من رفع العداد وفى جميع الأحوال الشركة ليست طرف في النزاع بين مالك العقار والسكان.

المستندات المطلوبة لطلب رفع عداد الكهرباء

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- بيانات الحساب الخاصة به.

الإجراءات المطلوبة لطلب رفع عداد كهرباء

- استيفاء استمارة طلب الرفع.

- يسدد المنتفع الرسوم المقررة والمستحقات المالية الموجودة على العداد.

- مراجعة الطلب من المختص لاستيفاء البيانات والوثائق .

- يتجه فني الشركة للعقار المقصود لرفع العداد في حالة تمكين الشركة من الرفع .

- تنفيذ أعمال إزالة العداد وملحقاته وتوريدها لمخازن الشركة كمواد مرتجعة .

- إيقاف وإلغاء حساب المشترك في نظام الفواتير من قبل الحاسب حسب النموذج المخصص لذلك.

- الفترة الزمنية من طلب الخدمة حتي الوصول إليها 3 أيام .