السيطرة على حريق في قطعة أرض فضاء بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، من السيطرة على حريق نشب بمجموعة من النخيل والهيش، بأرض فضاء مجاورة لمستشفى العدوة دون أضرار أو خسائر بشرية.

حريق بقطعة أرض فضاء بالعدوة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بأرض فضاء بجوار سور مستشفى العدوة المركزي، ما تسبب في إثارة الذعر بين المرضى.

انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين قيام أحد المزارعين بإشعال نيران بهيش وحشائش ما تسبب انبعاث لهب وأدخنه إلي عنابر المرضى.

إخماد الحريق دون إصابات بشرية

تم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف والتحقيق.

وقبل أسبوع سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، علي حريق اندلع داخل شقة في مدينة أبوقرقاص بجنوب المحافظة، تستخدم كمخزن للملابس الجاهزة والبطاطين بسبب حدوث ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن احتراق المخزن بالكامل دون إصابات أو خسائر بشرية، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة الجنائية للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.