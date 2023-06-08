أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يوجد إثم أكبر من عدم الإنفاق على الأبناء (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «أسماء»، أن أختها توفت ثم تزوج زوجها بأخرى وترك الأولاد ولا يصرف عليهم، ولا يرعاهم ومنهم طفلة عمرها شهرين فما حكم ذلك؟

الوالد ملزم بالإنفاق على أولاده وتربيتهم

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «الوالد ملزم بالإنفاق على أولاده وتربيتهم، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول)، يعني لو معملش ذنوب في حياته كلها يكفيه هذا الإثم، طيب لازم نعرف هو عمل كده ليه، هو إيه السبب، ونقوله لازم تعتني بأولاده، هو في مشكلة طالما في طرف وطرف يبقى في مشكلة».

حرام ترك الأولاد وعدم رعايتهم

واستكمل: «أتمنى أن يأتي هذا الرجل إلى دار الإفتاء ونقعد معاه ونفهم منه ونحل المشكلة دي لأن حرام ترك الأولاد وعدم رعايتهم ده إثم كبير فلا يوجد إثم أكبر منه».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.