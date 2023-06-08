رئيس مركز شبين القناطر يكشف تفاصيل إنشاء أول مستشفى مركزي ضمن حياة كريمة

كشف خالد العرفي، رئيس مركز شبين القناطر، عن تفاصيل إنشاء أول مستشفى مركزي ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفا: «المستشفى يخدم المدينة التي بها 36 قرية و138 عزبة وتابعا وتخدم 750 ألف نسمة، وتكلفة إنشاء المستشفى مليار و200 مليون جنيه على مساحة 5 أفدنة».

الاهتمام ببناء المستشفيات

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة : «القطاع الطبي له ميزة خاصة هو الاهتمام ببناء المستشفيات ذات طبيعة خاصة ومميزة للمواطنين.. ويوجد بالمستشفى بنك دم وبلازما، والعناية المتقدمة والحروق غير متواجدة فى المستشفى العام، وهذا ضمن توجيه القيادة الرئاسية».

وحدات العمليات

وتابع: «تصميم المستشفى على قدر كبير من الكفاءة ويتم بناؤها على مساحة 21 ألف متر مربع، والمستشفى متكونة من عدة مبان الرئيسي به وحدات العمليات ومنها مستشفى تمريض وعدد الأسرة 375 سرير.. والمستشفى القديم كان حوالى 84 سريرا وتضاعف العدد بحوالى 4 مرات، وسيتم تطوير المستشفى القديمة بعد الانتهاء من المستشفى المركزي».

مبادرة حياة كريمة

وأوضح : «هناك 30 قطاعا يتم تطوريهم ضمن مبادرة حياة كريمة.. الوضع العادي كانت ميزانية المركز 10 ملايين جنيه، ولكن بعد مبادرة حياة كريمة تضاعف الكثير وصل 10 مليارات جنيه، وغيرت الحياة من العصور الوسطى إلى التطور الكبير».