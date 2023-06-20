مليار و146 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة في قنا

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا؛ لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023/ 2024 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة جاء ذلك بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمدن ومسئولي الإدارات الهندسية بها .

تمويل المشروعات

وأوضح نائب محافظ قنا، أنه تم تخصيص مليار و146 مليون جنيه، لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلي، و470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و14 مليونًا و200 الف جنيه تمويل ذاتي.

وأشار «عمر»، إلى أنه سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، ومن أهم القطاعات (الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الاحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية).

مشروعات الخطة الاستثمارية

من جانبه، شدد سكرتير عام المحافظة على مسئولي الوحدات المحلية للمدن بضرورة طرح مشروعات الخطة الاستثمارية المستقبلية بدءا من أول يوليو المقبل مع الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة العالية لتنفيذ المشروعات علي أكمل وجه.

وأكد على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التي تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة يإعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.