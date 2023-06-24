نقل معلمة بكنترول الثانوية بالإسماعيلية للمستشفى.. «عضتها قطة في المنزل»

تعرضت معلمة منتدبة من محافظة بورسعيد، لحالة إعياء شديدة اليوم السبت، خلال تواجدها في مقر الكنترول الرئيسي بالإسماعيلية، نقلت على إثرها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بإصابة معلمة داخل كنترول الثانوية العامة

وتلقى اللواء هنري إبراهيم، مدير المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطار يفيد إصابة معلمة داخل كنترول الثانوية العامة، المنعقد بمجمع الإسماعيلية التعليميي، بحالة إعياء شديدة، وارتفاع في درجات الحرارة، جراء عضة قطة.

وكشفت المعلمة قبل نقلها أنها تعرضت لعضة قطة أمس الجمعة، خلال تواجدها في منزلها ببورسعيد، بينما بدأت علامات التعب والاجهاد تظهر عليها صباح اليوم السبت.

نقل المعلمة بسيارة إسعاف للمجمع الطبي

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بسيارة إسعاف، نقلت المعلمة فاتن السيد علي، 53 سنة، مقيمة في محافظة بورسعيد، إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن حالة المعلمة شبه مستقرة، فيما يجري إجراء عدة تحاليل طبية لها، وعمل الأشعات والفحوصات اللازمة، لتقديم العلاج الطبي اللازم لها.

وكشفت مصادر بالشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية وإقليم القناة، عن التنسيق مع مديرية الطب البيطري في محافظة بورسعيد لسرعة جلب القطة وفحصها.