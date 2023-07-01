رابط نموذج امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي.. عبر موقع الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن نموذج امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، وذلك من خلال النموذج الاسترشادي التي وضعت الوزارة رابطا لمادة التاريخ وأتاحته الوزارة لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة عبر موقعها الرسمي، ليكون هذا النموذج بمثابة تدريب للطالب على مواصفات وشكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وقبل ساعات قليلة من عقد امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة والمقرر غدا ، حرصت «الوطن» على استعراض جميع التفاصيل الخاصة بنموذج امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2023.

رابط نموذج امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت في بيان لها أن نموذج امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي 2022-2023 مطابق لمواصفات الامتحان الأساسي الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية غدا الأحد، ووفقا للجدول الرسمي لـ امتحانات الثانوية العامة المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي تحميل رابط نموذج امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي 2022-2023، من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

طرق الاستفادة من نموذج امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي

وفي السياق ذاته، نوهت وزارة التربية والتعليم إلى طرق الاستفادة من نموذج امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي 2022-2023 وذلك بالترتيب عليه مرات ومرات، للتمكن من حل الأسئلة بشكل دقيق والتعرف على شكل الأسئلة المقالية والموضوعية وهي «اختيار من متعدد».

كما أكدت وزارة التربية والتعليم ليلة الامتحان على ضرورة الرجوع إلى نموذج امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي، عبر الرابط المنشور الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.