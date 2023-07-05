أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهور نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم 2023 - 2024، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر فيه عرض أسماء الطلبة الأوائل لنتيجة دبلوم الصنايع بالاسم 2023 - 2024.

نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم 2023 - 2024

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ طلاب نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم 2023 - 2024، بجميع النوعيات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي»، ستظهر بالاسم عبر موقعها الرسمي بعد قليل، من هنــــــــــــا، للحصول على درجات كل مادة دراسية، وللاستعلام عن أوائل الدبلومات سواء في نظام الثلاث سنوات أو الخمس، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم المزدوج.

خطوات الحصول على نتيجة دبلوم الصنايع بالاسم 2023 - 2024

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات من هنـــــا.

- الضغط على بوابة التعليم الفني.

- اختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- اضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

- اختر النوعية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي).

- اختيار النظام «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية».

- ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اضغط على عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023.