وزير الخارجية لنظيرته الألمانية: مصر تولي اهتماما كبيرا لأمن وسلامة السودانيين

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا اليوم، من نظيرته الألمانية انالينا بيربوك؛ للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان.

تعزيز العلاقات بين مصر وألمانيا

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال، حرص القاهرة وبرلين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، كما أشادا بالزخم الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير هذا التعاون بما يحقق مصالح البلدين.

وأضاف السفير أبو زيد، أن اللقاء شهد التباحث بشأن الأوضاع في السودان، إذ استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لحل الأزمة السودانية، ومطالبتها منذ اليوم الأول بضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

وأكد «شكري»، في هذا الإطار، أهمية الحوار لحل الخلافات في السودان، مشددا على الأولوية القصوى التي توليها مصر لأمن وسلامة الشعب السوداني، إذ حرصت منذ بداية الأزمة على الترحيب بالأخوة السودانيين في مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.

الوزيران يبحثان الأوضاع الأمنية المتردية في الأراضي الفلسطينية

ومن ناحية أخرى، تطرق الاتصال إلى الأوضاع الأمنية المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما عقب الاعتداء الإسرائيلي ضد مدينة ومخيم جنين، إذ أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ تجاه استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات على الحقوق الفلسطينية، مؤكدا ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، لاسيما الدول المؤثرة دولياً، مسؤوليته في وقف حلقة العنف القائمة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على استمرار التواصل والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، والعمل سويا من أجل حل الأزمة السودانية وتهدئة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.