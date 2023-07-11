«القومي للبحوث»: إيفاد 500 طالب للحصول على الدكتوراة من الجامعات الصينية

قال الدكتور مصطفى جودة باحث بقسم التغذية في المركز القومي للبحوث، إنّ المركز لديه الكثير من الشراكات مع العديد من الجامعات العلمية والشراكات البحثية، ومن ضمنها جامعة «زيجيانج»، المصنفة الثالثة عالميا في التكنولوجيا.

وأضاف درويش في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي: «من خلال مبادرة الحزام والطريق وتوقيع اتفاقيات كثيرة تم إيفاد أكثر من 500 طالب مصري للحصول على شهادة الدكتوراة بالجامعات الصينية، ومن ضمنها مبادرة الحزام والطريق».

وتابع: «نحن بصدد مشروع قومي، وسيتم من خلالها إجراء عدد من الأبحاث ذات الصلة بالتكنولوجيات الحديثة والمتطورة، ولنا الشرف أن ننشر أكثر من 40 بحثا مع الجامعة الصينية ذات الصلة بالتقنيات المتطورة، وذلك بعدما نافسنا 35 دولة على مستوى العالم، ووقعنا بروتوكول تعاون رسمي، ومن خلال هذا التعاون سيتم زيارة المركز من قبل بعض الأستاذة الأجانب، وسيزور طلابنا الجامعة الصينية للدراسة، وبخاصة أنّ لديها تطور كبير جدا في مجال التكنولوجيا».