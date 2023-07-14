عودة آخر حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

يستقبل مطار القاهرة الجوي آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، قادمين من المملكة العربية السعودية، إلى الأراضي المصرية، اليوم، حسبما أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في تقرير صادر عنها اليوم، وذلك بعد أدائهم فريضة الحج للعام الجاري.

ومن المقرر عودة نحو 467 حاجًا من محافظات المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، بالإضافة إلى 10 أفراد من بعثة المؤسسة القومية لتيسير الحج، وذلك على متن رحلات مصر للطيران، من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة وقبلتهم مطار القاهرة الدولي.

جداول تفويج الحج

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت في وقت سابق، أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 حاجا إلى مجموعتين.

وتبدأ المجموعة الأولى رحلتها من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.