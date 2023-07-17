انقلاب سيارة ونش دون إصابات في مدخل نفق اللبيني بالهرم

انقلبت سيارة ونش رافعة للأثاث بمدخل نفق اللبيني في الهرم، وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أنّ الحادث لم يُسفر عن أي خسائر أو إصابات في الأرواح، وتسبب في تكدس مروري، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ونش «رافعه للأثاث» بمدخل نفق اللبيني في دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

اختلال عجلة القيادة

وبالانتقال والفحص تبين أنّه أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.