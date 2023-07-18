بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي أمام قرية صفط الحرية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين ملاكي في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص بجروح جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من «قطاطيف رشوان عبدالحق، 47 سنة، هاني إبراهيم محمد، 45 سنة، محمد عبدالحق رشوان، 15 سنة، عبدالحق رشوان عبدالحق، 50 سنة، عمر عبدالحق رشوان، عامان، إيمان عبدالحق رشوان، 19 سنة، جميعهم مقيمون شبراخيت بمحافظة البحيرة، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة.

ونقل المصابون جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.