أستاذ دراسات إسلامية يكشف سبب الفراغ الفكري لدى الشباب

قال الدكتور أحمد شتية أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة دمنهور، إن الفراغ الفكري لدى الشباب يعتبر أزمة خطرة أدت إليها طبيعة الوقت والعصر، لافتا إلى أن الكثير من الأسر والشباب يواجهونها بدون وعي ما جعلها تنتج حالة من الضبابية، بين الشباب المشغولين بالسوشيال ميديا ويتجاهلون القراءة بعد أن كانت نشاط مجتمعي.

مجتمعات العالم تعاني منذ 10 سنوات

وتابع أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة دمنهور، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «هذه الحالة تجعل الشباب في مهب الريح، وتعاني منها مجتمعات العالم كله منذ 10 سنوات، بالتواكب مع دخول السوشيال ميديا، والانفتاح الشديد على استخدام الهواتف الذكية».

واستكمل: «يجب على كل أسرة أن تقيم نفسها حتى تخرج من هذه الأزمة الكبيرة».