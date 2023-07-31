كيفية التقديم في المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس والأوراق المطلوبة

يعتبر المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، من أهم المعاهد المتخصصة في دراسة الفنون التطبيقية، ومدة الدراسة بالمعهد 5 سنوات، كما أنه بعد تخرج الطالب يحصل على درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية كلٍ في التخصص الذي تم تدريسه بالمعهد.

مصاريف المعهد العالي للفنون التطبيقية التجمع الخامس

أما عن مصاريف المعهد العالي للفنون التطبيقية في التجمع الخامس، فبلغت 7501 جنيها، في أول سنوات الدراسة بالمعهد.

وعن تخصصات الدراسة في المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع، فهي:

التصوير الفوتوغرافي، والسينما والتلفزيون، الملابس الجاهزة، طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، النحت والتشكيل المعماري والترميم، بالإضافة إلى الزخرفة والطباعة والنشر والتغليف، الإعلان، التصميم الداخلي والأثاث.

شروط القبول في المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

أما عن شروط القبول في المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، اجتياز الطالب لاختبارات القدرات التي ستجرى له بالمعهد، بعد الترشيح أو نجاحه في الامتحان الذي عقد بأحد كليتي الفنون التطبيقية، وفي حالة عدم اجتيازه لهذه الاختبارات يعيد المعهد ملف أوراقه لمكتب التنسيق لترشيحه للرغبة التالية طبقًا لمجموعة.

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

- الشهادة الأصلية المؤهل الدراسي ونسختين منها.

- شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة ونسختين منها.

- صورة البطاقة الشخصية الرقم القومي للطالب.

- نموذج 2 جند مستوفي دمغاته للطلاب الذكور فقط ونسختين منها.

- نموذج 6 جند مستوفى دمغاته للطلاب الذكور فقط ونسختين منها.

- 12 صور شخصية حديثة 4×6.