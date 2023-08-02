«حرية التعبير واحترام الأديان من منظور إسلامي».. لقاء توعوي في مطروح

أكد الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو منظمة خريجي الأزهر بمطروح، أن الإسلام دعا إلى احترام المقدسات؛ لأنها حق من حقوق الإنسان في توجهه الروحي والديني، ونبذ استخدام حرية الرأي والتعبير بطرق خاطئة لما يترتب عليه من ازهاق الأرواح وضياع الممتلكات.

مفهوم حرية التعبير والرأي

وشرح، عضو منظمة خريجي الأزهر، خلال لقاء توعوي لرواد مسجد «القرية الحمراء»، اليوم الأربعاء، بمدينة الحمام، مفهوم حرية التعبير والرأي بأنه هو تمتع الإنسان بكامل حريته في الجهر بالحق وإسداء النصيحة في كل أمور الدين والدنيا، فيما يحقق نفع المسلمين ويصون مصالح كل من الفرد والمجتمع، ويحفظ النظام.

الإسلام كفل حرية الرأي والتعبير

وقال عضو منظمة خريجي الأزهر، إن الدين الإسلامي كفل حرية الرأي والتعبير وحرص على تحريرها من القيود والضوابط، وفق المنهج الإسلامي الكفيل بحسن استخدامها وتوجيهها إلى ما ينفع الناس ويرضي الخالق سبحانه وتعالى وهو أول وأهم ما يبتغي المسلم صحيح العقيدة.

مظاهر حرية الرأي والتعبير في الإسلام

واستعرض مظاهر حرية الرأي والتعبير في الإسلام والتي تمثلت في نواحي عملية كثيرة في حياة الأمة الإسلامية يأتي على رأسها الدعوة إلى الله تعالى ومبادئ الحكم والسياسة، ومراعاة مصالح الناس، مبينا أن حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير متمثلة في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أي إنسان لا يستطيع أن يقوم بعمله ما لم يكن عنده حرية التصحيح والتصويب، وإنكار الخطأ، وهذا مما يتطلب حرية الرأي والتعبير، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».

عدم انتهاك حرمات الأديان

وأكد الشيخ أحمد عبد الباري، عضو المنظمة بمدينة الحمام ببيان، علي الحدود والقيود التي أقرها الإسلام لحرية الرأي والتعبير، والتي منها عدم انتهاك حرمات الأديان أو الاعتداء على الأعراض أو التشهير والإساءة إلى الآخرين وكل ذلك مضبوط ومقيد ضمن الإطار العام للشريعة الإسلامية ونظامها الأدبي والأخلاقي القويم الذي يتميز عن كل الأنظمة الأخلاقية الأخرى، وألا تتضمن إساءة إلى العقائد أو الاعتداء أو الاستهزاء بأشخاص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن لا تتضمن الإساءة إلى المقدسات وأماكن ودور العبادة، والنهي عن المراء والجدال لما فيهما من المفسدة والإيذاء بالغير، والأمر بالتزام الحكمة والحلم والرفق ولين القول.