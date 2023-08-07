مصرع شاب في حادث سير بالمنصورة

لقي شخص مصرعه في حادث سير، حال اصطدام سيارة به في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

مصرع شخص اصطدمت به سيارة ملاكي بالمنصورة

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بشخص، وأسفر عن وفاته ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة إثر اصطدام سيارة ملاكي بشخص في مدينة المنصورة، في أثناء عبوره الطريق، ويدعى «محمد.م.ش»، 23 عامًا، مقيم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى

وفارق الشاب الحياة، بسبب إصابته بكسر في قاع الجمجمة وكسر في فروة الرأس وكدمات خطيرة متفرقة في الجسم، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.