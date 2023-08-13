تعيين قيادات جديدة في 3 كليات بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، عددا من القرارات بشأن تكليف وكيل جديد بكلية طب الأسنان، وتعيين رؤساء لمجالس الأقسام بكليتي الطب والتربية الرياضية.

حزمة قرارات جديدة لرئيس جامعة أسيوط

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، القيادات الجامعية الجديدة بمواصلة تنفيذ كافة ملفات تطوير الجامعة بما يحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وفق «رؤية مصر 2030»، مؤكدا الاهتمام بتطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والاهتمام بملف الجودة والعمل على تطوير استراتيجياتها.

تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بالكليات

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن القرارات تضمنت تكليف الدكتور محمد بدوي عبدالحميد القائم بعمل رئيس مجلس قسم بيولوجيا الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان بالجامعة، بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بجانب عمله، وذلك لمدة عام، وتعيين الدكتور علاء كامل عبدالحليم الأستاذ بقسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب رئيسا لمجلس قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة بالكلية، وذلك حتى بلوغه السن القانونية للمعاش، وتعيين الدكتور خالد أحمد محمد الأستاذ بقسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب بالجامعة رئيساً لمجلس قسم الأمراض العصبية والنفسية بالكلية، وذلك لحين بلوغه السن القانونية للمعاش.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أنه تم تعيين الدكتور طارق أحمد محمد الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بالجامعة رئيساً لمجلس قسم طب وجراحة العيون بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وأيضاً تعيين الدكتور محمود فاروق صبرة الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة، رئيساً لمجلس قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.