احذروا نزول البحر.. رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الرابع على التوالي

رفعت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية الرايات الحمراء لليوم الرابع على التوالي، إلا إن متعة الجلوس على الشاطىء ونسمات الهواء الباردة سببت ازدحامًا وإقبالا من المصطافين الذين هربوا من ارتفاع درجات الحرارة.

رحلات اليوم الواحد

ويقول حسام محمد مستأجر أحد شواطئ غرب الإسكندرية، إنه بالرغم من رفع الرايات الحمراء على الشاطئ إلا أن هناك زحاما شديدًا من المصطافين، ومعظمهم ملتزم بعدم نزول البحر نظراً لارتفاع الأمواج، ويكتفون بالجلوس تحت الشماسي والاستمتاع بالهواء المنعش.

وأضاف «محمد»: «ومن أهم أسباب الزحام أن معظم زوار الشاطئ يأتون من محافظات مختلفة، ولا يقبلون تفويت الجلوس على الشاطىء، وكذلك رحلات اليوم الواحد التي غالباً يتم تحديدها دون معرفة حالة الأمواج يوم الرحلة.

أحمد المصطافين: نجلس على الشاطئ

ويضيف محمد بدري حسن، أحد المصطافين: «جئنا من محافظة المنيا لقضاء أسبوع بالمصيف على شواطئ الإسكندرية منذ يومين ووجدنا رايات حمراء، ومنعنونا من نزول البحر ولكننا نستمتع بالجلوس على الشاطئ فطقس الإسكندرية ممتع ومنعش حتى دون النزول إلى مياة البحر».

وتضيف سلوى حسين: «جئنا من محافظة البحيرة في رحلة لمدة يوم لنقيضه هنا، ورغم ارتفاع الأمواج نحن نجلس على الشاطىء وننزل قريباً منة ولا ندخل إلى مسافة كبيرة فيكفي لمس مياة البحر وهذا الجو الساحر فى عروس البحر الأبيض المتوسط».