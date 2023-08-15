حملة لإزالة الإشغالات على طريق الكورنيش في الإسكندرية

قادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك في الإسكندرية، حملة لإزالة الإشغالات، بالتعاون مع العميد محمد العتر مدير إدارة المرافق، والعقيد أيمن بيومي وكيل إدارة المرافق والرائد ياسر رجب رئيس وحدة المرافق بالحي، والإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بمواصلة الحملات الانضباطية ورفع الإشغالات والمخالفات بنطاق الأحياء؛ للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري وخاصة الأماكن التي تعد مقصدًا لزوار عروس البحر.

حملة على الكورنيش

وأوضحت رئيس حي الجمرك، أن الحملة استهدفت طريق الكورنيش وجرى ورفع الإشغالات وإيداعها بشرطة المرافق والتي بلغت 33 حالة، وجار متابعة الحملات لفرض الانضباط وردع المخالفين بنطاق الحي، كما استهدفت الحملة منطقة المنشية من ميدان عرابي والتحرير وتفرعاته لليوم الثالث على التوالي، إذ جرى العمل على توسعة الطريق، ومتابعة وضع الحواجز الحديدية لمنع التعدي على حرم الطريق.