1087 مرشحا للعمل في الإدارات الهندسية للوحدات المحلية بقنا

التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالمهندسين المرشحين للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ورئيس لجنة اختبار المهندسين، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة وعضو اللجنة، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام، وحمدي حسين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية أعضاء اللجنة.

1087 شخصا تقدموا لاختبارات المهندسين بقنا

أوضح محافظ قنا، خلال اللقاء، أنّ عدد المهندسين الذين تقدموا للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة، بلغ 1087 مهندسا في تخصص «المدني، العمارة، الكهرباء»، وحضر منهم 737 مهندسا، مؤكدًا أنه سيتم اختيار الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات، وسوف يتم إجراء قرعة علنية فيما بينهم، وستذاع مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيس بوك».

وشدد «الداودي» على التحلي بالأمانة والحزم، والتصدى لأي محاولات فساد وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لطبيعة العمل داخل الإدارات الهندسية، مشيرا إلى وجود لجان رقابية لمتابعة منظومة العمل، وكشف أي قضايا فساد مالي أوإداري داخل الوحدات المحلية، للتعامل بكل حزم مع من يثبت ضدهم قضايا فساد.

تنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع قومي

وأضاف الداودى، أنّ حجم العمل الذي يتم في المحافظة أضعاف ما تم في السنوات السابقة، وهوما يستلزم اختيار مهندسين ذوي كفاءة عالية، جاهزين للإشراف على مواقع العمل مباشرة، لذلك تم التركيز على الأسئلة الفنية والتخصصية في أثناء الاختبارات، لاختيار أكفأ المهندسين الذين حضروا الاختبارات.

كما استعرض محافظ قنا مع المهندسين الحاضرين، الإنجازات التي تم تنفيذها في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، خاصة على مستوي محافظة قنا، حيث شهدت تنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع قومي خلال 4 سنوات فقط، في مجالات البنية التحتية والمرافق، وإنشاء وتطوير المؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين، كما استعرض حجم المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودورها في تحسين مستوي معيشة المواطنين داخل القري المستهدفة.