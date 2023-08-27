لما جبريل: العلمين الجديدة ليست للصيف فقط ولكنها تستقبل الزوار طوال العام

قالت لما جبريل، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إن مدينة العلمين ليست للصيف فقط، ولكنها مدينة جاهزة ومتكاملة من أشغال ومدن سكنية وجامعات ومستشفيات وغيرها، لتوافد الزوار والعمل طوال العام.

فرص استثمارية كبيرة بمدينة العلمين الجديدة

وأضافت «جبريل»، عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز»، أن مهرجان العلمين كان استعراضا لما هو موجود من فرص استثمارية في المدينة، وما تم استعراضه هو مرحلة أولى لمدينة ضخمة بنيت على طراز عالمي، وبها أحدث التقنيات وما زالت تستوعب الكثير من الفرص الاستثمارية.