فرصة أخيرة لطلاب الإعدادية للالتحاق بمدارس التعليم المزدوج

أعلنت إدارة التعليم والتدريب المزدوج في الإسكندرية وجود فرص التحاق لطلاب الشهادة الإعدادية الذين لم يحالفهم الحظ في القبول بمدارس الثانوية العامة والتعليم المزدوج، وذلك بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من التقديم، إذ يوجد بعض الأماكن الشاغرة بفصول مدرسة الإسكندرية الزراعية بالرأس السوداء.

وبحسب بيان التعليم المزدوج في الإسكندرية، فإن تخصص فني صناعات غذائية، مؤكدين أنه تخصص واعد ومطلوب بسوق العمل، كما يتوافر له فرص تدريبية رائعة، ويتعلم الطالب العديد من المعارف والمهارات عن سلامة الغذاء وجودة المنتاجات الغذائية والصناعات المختلفة كالألبان والعجائن واللحوم والأسماك وتجميد وحفظ الفواكة والخضروات.

مزايا تخصص فني صناعات غذائية

وأشار البيان إلى أنه من مزايا هذا التخصص هو التدريب بمصانع انتاج الحلويات الشرقية والغربية ومصانع أخرى متعددة تخص المهنة.

الموعد وشروط التقديم

وأكد أنه على من يرغب الحضور يوم الخميس المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري وذلك لحضور المقابلة بمدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج في تمام التاسعة صباحا، مشددًا على أن تلك الفرصة متاحة لمن تقدم من قبل للتعليم والتدريب المزدوج، وأدى الاختبار الإلكتروني وهي متاحة لفئة البنين فقط.