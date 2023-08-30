«الشباب والري» تواصلان تنفيذ حملة «SAVE WATER»: ندوات توعوية (صور)

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ حملة «SAVE WATER»، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

3 ندوات في مراكز شباب دمياط

ونظمت الوزارة 3 ندوات بمحافظة دمياط، في مراكز شباب عزبة البرج، والشيخ ضرغام، ومدينة السرو، حيث تم التنفيذ على مدار ثلاثة أيام من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، بعدد مستفيدين يصل إلى 150 فردا.

ومن جانبها أكدت منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن المشاركة في تنفيذ هذه الحملة يأتي في إطار تنفيذ فعاليات «صيف شبابنا»، والذي يهدف إلى تنفيذ العديد من الأنشطة، تنفيذاً توصيات مؤتمر المناخ «Cop 27»، والتي تهتم بقضية المياه في مصر وترشيد استهلاكها وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من التلوث، وأثر التغيرات المناخيه علي الموارد المائية.

استمرار حملات الحفاظ على المياه بجميع المحافظات

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لـ تمكين الشباب، أن هذه الحملة سوف تستمر في جميع محافظات مصر لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على المياه، حيث تهدف إلى التوعية بقضية المياه في مصر، ونشر التوعية بأهمية ترشيد المياه وحمايتها من التلوث، والتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية.