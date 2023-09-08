أزياء عصرية بلمسة مصرية.. حكاية «الين ومارك» وحلم الوصول للعالمية

فكر الزوجان «الين ومارك»، في إطلاق خطوط أزياء بفن ملموس يجمع بين الرموز الفرعونية والمصرية القديمة والقبطية، بخيوط مبهرة، لإحياء التاريخ والأصالة، مع إضافة اللمسات العصرية، لرغبتهم في الوصول إلى العالمية وتمثيل مصر.

أزياء غنية بالثقافة والإبداع

يأمل الزوجان، في نقل إبداعاتهما للعملاء مصحوبة بإحساس الحنين للماضي، ونالت القطع إعجاب الكثيرين، خاصةً وأن هذه التصميمات تعبر عن الهوية المصرية، وبها أصالة تجعل من يراها يشعر بأنه جزء من هذا التاريخ، وبتصميمات معاصرة تحكي قصص التاريخ المصري، واختيار أجود الخامات.

ملابس فرعونية وقبطية

وبدعم كل منهما للآخر يطمح الثنائي في الانطلاق إلى العالمية، وما زالا يطمحان في تقديم الكثير: «بنحب الفن وهدفنا إظهاره على الملابس، من أول الفكرة لحد التنفيذ، وبنرتب أفكار وألوان الأزياء، وبندرس الحقبة الزمنية، ونستخدم تقنيات مشابه لها بس بطريقة حديثة، وفكرة الخط الأول كانت إحياء التراث المصري القديم في أزياء حديثة، وبعد كده أطلقنا زي فرعوني، والجديد الحقبة القبطية»، للمزيد من التفاصيل حول باقي القصة، اضغط هنــــــــــــــــــا.