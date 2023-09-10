تراجع إيرادات الأفلام المصرية في دور السينما.. 2 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تراجعت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة حاليًا في السينمات بنسبة واضحة، أمس، مقارنة بالإيرادات التي سجلتها أمس الأول، إذ سجلت 2 مليون و80 ألف جنيه عن أمس السبت مقارنة بـ2 مليون و521 ألف جنيه عن يوم الجمعة، وذلك وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

حقق فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني إيرادات تقدر بـ 792 ألف جنيه مما يجعله في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية، وجاء في المركز الثاني الفيلم الذي يجمع محمد ممدوح وأمينة خليل «وش في وش»، والذي حقق 737.9 ألف جنيه، بينما جاء فيلم «أولاد حريم كريم» في المركز الثالث بـ270 ألف جنيه.

هنيدي يتفوق على رمضان في شباك التذاكر.. و«تاج» يحقق 705 جنيهات

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، حيث سجل الفيلم 145 ألف جنيه، وبفارق يقارب الـ100 ألف جاء فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي في المركز الخامس بقائمة الإيرادات مسجلًا 45 ألف جنيه، يليه فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان بـ41.4 ألف جنيه.

ولم يحقق فيلم «شمس» في يومه الخامس في دور العرض السينمائي سوى 25 ألف جنيه، بينما سجل «مستر إكش» 16 ألف جنيه، يليه «البعبع» بـ5 آلاف جنيه، وتذيل القائمة فيلم «تاج» بـ 705 جنيهات.