عقد ندوات عن فضل التكافل في 32 مسجدا بكفر الشيخ اليوم

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، تنظيم ندوات عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت تحت عنوان «فضل التكافل وإعانة الضعيف»، بـ32 مسجداً من المساجد الكُبرى بالمحافظة، اليوم الأربعاء، ضمن 787 ندوة تُنظمها وزارة الأوقاف بالمساجد الكُبرى على مستوى الجمهورية؛ لنشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

تنظيم ندوات بالمساجد الكُبرى

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الندوات يتم عقدها بمساجد «الكبير سيدي عامر بمركز مطوبس، وسيدي جامع بقرية منية المرشد بمركز مطوبس، والسلام بقرية برنبال بمركز مطوبس، والقديم بقرية الروس بمركز مطوبس، والجديد بقرية العبايدة بمركز سيدي سالم، والاتحاد بقرية العيسوية بمركز سيدي سالم، ومحمد الدسوقي بمركز الحامول، وطرطير الكبير بمركز الحامول، وأبو شعرة بمركز فوه، والمعهد الديني بمركز فوه، وحسان بمركز قلين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مسجد سيدي باشا بمركز قلين، والكبير بقرية أبو مصطفى بمركز الرياض، وأبو قايد بقرية الضبعة بمركز الرياض، وبهجت صالح بقرية المندورة بمركز دسوق، والكبير بقرية لاصفير البرية بمركز دسوق، والخزعلي بقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ، والكبير بقرية الحمراوي بمركز كفر الشيخ، وعبد العال بمركز دسوق، والمغفرة بمركز دسوق، والجديد بمركز الرياض، وأبو عيشة بمركز الرياض، وحماد بمركز بيلا، والحي القيوم بمركز بيلا، والوحدة بمركز سيدي سالم، والكبير بقرية القصابي بمركز سيدي سالم، وعمر بن عبد العزيز بقرية دقلت بمركز كفر الشيخ، وسيدي درغام بقرية مسير بمركز كفر الشيخ، والهجرة بمركز الحامول، وحامول السعيد بمركز الحامول، وسيدي فتح بمركز بلطيم، ويعقوب الجديد بمركز بلطيم.

عقد الندوات عقب صلاة العشاء

وأشار «بسيوني» إلى أنّه يتم عقد الندوات عقب صلاة العشاء اليوم السبت، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.