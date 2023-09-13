أعلنت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية تخريج الدفعة الأولى من المتدربين على مهنة «مستشار تأمين» في الإسكندرية، موضحة أنه جرى إجراء المقابلات الشخصية لعدد 60 متقدما، وقبول 30 من راغبي التدريب، وتعيين 6 شباب بالشركة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم من أجل التشغيل ودعمهم وإصقال مهاراتهم على مهن مستحدثة تواكب العصر ومتطلبات سوق العمل بالمحافظات.

إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية أن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة العمل بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

ونوهت بأنه بموجب بروتوكول التعاون تلتزم شركة مصر لتأمينات الحياة بتدريب راغبي العمل بعد إجراء المقابلات الشخصية لمدة 7 إلى 10 أيام على مجالات العمل الحديثة في مجال التأمينات، على أن يكون التدريب بمقر الشركة بواقع دفعتين في الدورة كل دفعة 30 متدربا.