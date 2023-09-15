المنشد وائل الفنشي: تربطني قرابة بـ«الشيخ طه» وأسعى لإحياء التراث القديم

قال المنشد وائل الفشني، إنه تربى على صوت الشيخ الراحل طه الفشني منذ طفولته؛ «أنا تربيت على صوته واعرف أن في صلة قرابة بيننا من ناحية الأم وهي جينات وتعلمت منه الارتجال من كثرة الاستماع إليه».

إعادة إحياء التراث القديم من الابتهالات والأناشيد

وأضاف المنشد، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «الحياة» مع برنامج «مدد» الذي يقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، أنه يرغب بإعادة إحياء التراث القديم من الابتهالات والاناشيد، قائلًا: «كل الحاجات القديمة يجب أن تعاد بنفس الطريقة لأن ده تراث وماينفعش يتلعب فيه»، مشيرًا إلى إنه معتاد أن يسمع من الأجيال الجديدة محمود هلال وعلي الهلباوي ومصطفى عاطف.

الفنشي يعبر عن سعادته بغنائه أمام الرئيس

وعبر الفنشي، عن سعادته وفخره بغنائه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: «غنائي أمام الرئيس السيسي شرف كبير ليا وفضل من الله، وربنا يجعلني على قدر المسئولية ويوفقني فيها، وكان أمنية حياتي أعيد التراث الصعيدي».