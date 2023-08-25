المنشد أحمد خضر يبدع في إنشاد «صلى الله على محمد» (فيديو)

قال المنشد والمبتهل أحمد خضر، إنه لا بد من اختيار كلمات الإنشاد بعناية، لتكون ذات معنى، وأن يشعر المنشد بـ«الأنا»، وهناك كلمات تكون جيدة للغاية، لكن المنشد لا يشعر بها، ومن ثم لا بد أن يشعر بها قبل تلحينها، ولابد أن يقرأها مرات عديدة.

التدقيق اللغوي وفهم المعاني

أضاف «خضر»، خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أن المرحلة الثانية تتمثل في التدقيق في اللغويات، فلا ينبغي أن يكون هناك خطأ نحوي، كما لا بد على المنشد أن يفهم الكلمات ويعرف معناها، ومن ثم لا بد أن يكون ملماً بالنص من النواحي كلها.

صلى الله على محمد

وأبدع المنشد والمبتهل أحمد خضر خلال حلقة اليوم من برنامج «مدد»، المذاع على قناة الحياة، بأنشودة «صلى الله على محمد.. صلى الله عليه وسلم».