«DMC» تبرز ملف «الوطن».. «رسالة المصريين للرئيس: شكرا يا سيسي»

عرض برنامج «8 الصبح»، تقديم آية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في بني سويف، وجهوده من أجل تحقيق الصالح للمواطنين، بعنوان «رسالة المصريين للرئيس: شكرا يا سيسي»، وآخر حول كابيتانو مصر، بعنوان «كابيتانو مصر.. موهبتك في الحفظ والصون».

وقال الكاتب الصحفي أحمد عامر: «كنا نطالب بعودة الكشاف مرة أخرى على مدار السنوات الماضية ليذهب إلى مراكز الشباب والقرى والنجوع والأقاليم والمحافظات من أجل اكتشاف المواهب، وكابيتانو مصر كشاف لكنه متطور، إذ يكتشف الموهوبين في البداية لرعايتهم، وبالتالي نقدم لمصر بدل اللاعب الموهوب 1000 لاعب، وهذا هدف قومي لمصر».

وأضاف «عامر»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»: «تبني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رعاية الموهوبين بمصر مسألة في غاية الأهمية كونها توفر فرص متساوية للجميع بعيدا عن الوسطة»، مشيرا إلى أنّه بمجرد إقرار لجنة «كابيتانو مصر» لاعبا موهوبا يتم رعايته بصورة كاملة.