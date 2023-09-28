9 سنوات من الإنجازات في القطاع المصرفي.. قاطرة الاقتصاد المصري

شهد القطاع المصرفي تطورات كبيرة وإنجازات في الأعوام التسعة الماضية تمثلت في إطلاق خطط ومبادرات عززت بشكل أكبر من دور البنوك في مشاريع التنمية، ما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستقرار سوق النقد، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

أطلق البنك المركزي مبادرات لتمويل مشروعات

وأطلق البنك المركزي المصري، العديد من المبادرات التي أثرت إيجابًا على تمويل المشروعات، مما ساهم في توفير فرص عمل ومن بينها مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.

إدراج مفاهيم الاستدامة في الاستثمار

كما وجه البنك المركزي البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك، وأنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.

إصدار السندات الخضراء

ويعد إصدار السندات الخضراء سبيلًا جديدًا لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع أفق المستثمرين، ويعزز ذلك إصدار سندات «الباندا» المستدامة في السوق المالية الصينية، وتسهيل وصول الدول النامية إلى الأسواق المالية بتكاليف منخفضة.

كما انضمت مصر مؤخرا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة.