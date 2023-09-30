محافظ أسيوط: تخصيص وقت خلال اليوم الدراسي لتوضيح إنجازات «حياة كريمة» للتلاميذ

انتظم الطلاب في مدارس قرى ومراكز محافظة أسيوط خلال اليوم الأول بالعام الدراسي الجديد، حيث استقبلت المدارس الحكومية اليوم السبت تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى بالمرحلة الإعدادية والثانوية بمختلف المدارس الحكومية بحسب الجداول التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتنظيم عملية الحضور.

مشروعات حياة كريمة في أسيوط

من جانبه، شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عبر بيان، على ضرورة تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين، والاهتمام بشرح وتسليط الضوء على مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، مشددًا على أهمية ترديد النشيد الوطني يوميًا، وتخصص وقت لشرح المبادرة الرئاسية حياة كريمة للطلاب، وتوضيح الجهود المبذولة في المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك بجميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والدولية وبمختلف المراحل الدراسية عبر قرص مدمج عليها صور وفيديوهات وشرح للمبادرة والمشروعات التنموية ويتم توزيعها على كل المدارس والمنشآت التعليمية بالمحافظة.

سد احتياجات المدارس

كما كلف المحافظ قيادات التعليم بالمحافظة ومديري الإدارات التعليمية بمتابعة احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات الدراسية وسد أي عجز، مؤكدا استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة لتفقد الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديدة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، بالإضافة إلى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية والمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة والحفاظ على نظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول والمعامل.