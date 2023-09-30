«مستقبل وطن» يفتتح معرض الأسرة المصرية بالجيزة

استقبلت قرية القيراطيين بمركز أوسيم التابع لمحافظة الجيزة، فعاليات معرض الأسرة المصرية، الذي تنظمه أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الجيزة بقيادة النائب عمرو حسين هندي بالتعاون مع أمانة تنمية الموارد بقيادة النائب أسامة الأشموني بإشراف المهندس ناجي فتحي أمين مساعد مشروعات الجيزة بالتنسيق أمانة الحزب بالمركز بقيادة أحمد أسعد بمتابعة جهاز تنمية المشروعات في ضوء البروتوكول المُبرم بين الحزب والجهاز.

وقال أحمد أسعد، أمين الحزب بالمركز، إن معرض الأسرة المصرية طرح العديد من المستلزمات المدرسية والمنزلية بأسعار مخفضة، برعاية أمانة مشروعات الحزب بالجيزة برئاسة النائب عمرو حسين هندي، وذلك لمشاركة الدولة في محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتخفيف العبء عن المواطنين، موضحًا أن المعرض بقرية القيراطيين شهد إقبالا كبيرا وغير مسبوق من جميع الفئات داخل مركز أوسيم نظرًا للانخفاض الملحوظ في أسعار السلع المعروضة بنسب تتراوح ما بين 10: 20% عن نظيراتها بالأسواق.

الأهالي يشيدون بجودة المعروضات

وأشاد الأهالي والمواطنون بجودة المعروضات وتنوع المستلزمات والاحتياجات الأساسية للبيت المصري، فضلًا عن الإشادة بالجهود التي تبذلها أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أوسيم في دعم المواطنين بالمركز في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".