909 آلاف جنيه إيرادات 10 أفلام في دور العرض السينمائي خلال يوم

سجلت إيرادات الأفلام المصرية في دور العرض السينمائي انخفاضا كبيرا، أمس الاثنين، حيث لم تكسر حاجز المليون جنيه مكتفية بـ909 آلاف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ورغم انخفاض الإيرادات بشكل كبير، إلا أن فيلم «فوي فوي فوي» يواصل صدارة شباك التذاكر محققا 456 ألف جنيه، ليحافظ على تواجده في المركز الأول، يليه فيلم «وش في وش» الذي صعد إلى المركز الثاني بـ 177 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم «العميل صفر» إلى المركز الثالث بـ166 ألف جنيه.

«ولاد حريم كريم» يحقق 51 ألف جنيه

ولم يحقق فيلم «ولاد حريم كريم» سوى 51 ألف جنيه، يليه في المركز الخامس فيلم «بيت الروبي» بـ 34 ألف جنيه، ويظل فيلم «مستر إكس» محافظا على تواجده في المركز السادس للإيرادات بـ 8 آلاف جنيه، يليه فيلم «دولارات دولارات» بـ 7 آلاف جنيه، وفي المركز الثامن جاء فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان محققا 4 آلاف جنيه، يليه فيلم «البعبع» بـ آلفي جنيه، بينما تذيل فيلم «مرعي البريمو» قائمة الإيرادات بـ 873 جنيها فقط.