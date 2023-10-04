المصريون بالخارج يؤيدون الرئيس السيسي: دشنا غرفة عمليات.. وننظم جولات ميدانية للتوعية

توافد المصريون فى الخارج على السفارات والقنصليات لتحرير توكيلات ترشح الرئيس، بعد إعلان «السيسى» ترشحه للانتخابات الرئاسية، مشيدين بالإنجازات التى شهدتها البلاد فى عهده خلال الفترتين الماضيتين، خاصة فى ملف المرأة، ودعم المهاجرين المصريين وأبنائهم، وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا، إن المصريين بدأوا تحرير توكيلات لدعم ترشح «السيسى» لفترة رئاسية جديدة، بمجرد إعلان السفارة عن بدء الإجراءات.

وأضاف، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المصريين فى ألمانيا دشنوا غرفة عمليات تضم ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، ورمسيس إبراهيم، رئيس الجالية القبطية، وتم الاتفاق بين الجمعيات والجاليات الموجودة فى 16 ولاية على دعم الرئيس، موضحاً أنه يتم التواصل بين تلك الجمعيات لتنظيم جولات بتلك الولايات؛ لتشجيع المصريين على التمسك بحقوقهم السياسية، وبينها التصويت فى الانتخابات داخل السفارة المصرية فى برلين أو القنصلية فى هامبورج أو فرانكفورت، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية.

وقال الدكتور عبدالله مباشر، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج - فرع رومانيا، إن المصريين فى رومانيا بدأوا بالفعل التوجه للسفارة لتوثيق التوكيلات، وأضاف، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية يشعر المصريون فى رومانيا بأنهم فى عرس ديمقراطى، موضحاً أنه توجه إلى السفارة أمس لتوثيق التوكيل وسط ترحاب السفير مؤيد الضلعى، سفير مصر برومانيا، والمستشار الدكتور نادر سعد، قنصل مصر برومانيا.

«جيهان»: الجالية فى فرنسا تؤيد القيادة السياسية: دعَّم المرأة والفئات المهمشة

وأعلنت الدكتورة جيهان جادو، مسئولة العلاقات العامة بوزارة الثقافة الفرنسية، دعمها ترشح «السيسى»، موضحة أن كل أبناء الجالية المصرية فى فرنسا يدعمونه أيضاً: «شهدت مصر خلال السنوات الماضية مشروعات تنموية ضخمة فى وقتٍ قصير، وتم إطلاق عدد من المبادرات التى اهتمت بالفئات المهمشة والبسيطة لترتقى بهم، وعلى رأسها (100 مليون صحة) التى استهدفت الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها وتوفير الدواء بشكل مجانى بالكامل، بالإضافة إلى (حياة كريمة) التى تهتم بالمهمشين فى القرى التى يصعب الوصول إليها لتقديم خدمات تعليمية وصحية وتوفير المسكن الملائم وحتى الوظائف».

وأضافت فى تصريحات لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية لم تتوان عن دعم الإصلاح الاقتصادى ليمتد البناء والعمران إلى كل أرجاء الجمهورية، فى إطار خطط دعم المناطق النائية، فضلاً عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية، موضحة أنه على مدار الفترتين الماضيتين كان للرئيس فضل كبير جداً فى تحسين وضع العديد من الأسر المصرية، من خلال دعمه الدائم لها واهتمامه بالصغير قبل الكبير، وبالمرأة قبل الرجل.

وتابعت أن النظام السياسى فى مصر منح المرأة حقوقها كاملة وشجعها على المضى قدماً نحو تقلد المناصب: «لم أجد رئيساً احترم وقدر واستشعر أهمية المرأة مثله، من خلال التمكين الفعلى لها، وزيادة المقاعد الخاصة بها فى البرلمان بغرفتيه، ولم أجد رئيساً من قبل أنشأ صرحاً علمياً تدريبياً مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل قادة مصر المستقبل والاهتمام بشبابها ورجالها ونسائها».

وتمنت مسئولة العلاقات العامة بوزارة الثقافة الفرنسية استكمال المشوار الذى بدأه الرئيس وتحقيق ما يتمناه المصريون بأن تصبح دولة قوية من خلال المشروعات العملاقة: «نعم لمستقبل شباب مصر والاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا فى بيئة تقدر العلماء، وتساعدهم على تحقيق أحلامهم، نعم لتولى المرأة المصرية مناصب أقوى وتمكينها على كل الأصعدة بمصر، نعم للرخاء والبناء والتنمية، نعم لخطة مصر المستدامة، ونعم لاستكمال الرئيس ما قام به من إنجازات تحققت على أرض الواقع».

وفى السياق نفسه، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأول، لقاءً مع وزير الخارجية سامح شكرى، جرى خلاله التطرق إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالانتخابات، والدور الذى ستضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج إزاء عملية الإشراف على تصويت المصريين فى الخارج فى ضوء القواعد المُنظمة التى وضعتها الهيئة.

وجرى خلال اللقاء، الذى حضره المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية، بحث أوجه الاستعدادات الخاصة بوزارة الخارجية فى شأن تصويت المصريين فى الخارج، فى ضوء القرارات المُنظمة والضوابط التى سبق وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعرب المستشار وليد حمزة، الرئيس السابق للهيئة، عن تقديره للدور الوطنى المشهود الذى تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج بشكل عام فى الدفاع عن مصالح مصر وحماية حقوق المصريين، فضلاً عن الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية فى الخارج إعمالاً لأحكام الدستور والقانون وتحت مظلة إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمّن «حمزة» حرص وزارة الخارجية على إبداء كل أوجه التعاون المطلوب منها، فى سبيل إنجاح الاستحقاق الانتخابى المقبل، والالتزام الكامل بأحكام القانون وقرارات الهيئة التى تستهدف نزاهة الانتخابات وحماية إرادة المواطنين والتيسير عليهم.

من جانبه، أكد الوزير سامح شكرى حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية فى الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوة بالاستحقاقات السابقة، وقيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبتشجيع المواطنين المصريين بالخارج على ممارسة حقهم وواجبهم الدستورى بالمشاركة فى هذا الاستحقاق المهم.

وعقب اللقاء، ألقى المستشار وليد حمزة محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة فى شأن تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين بالخارج.