«القاهرة السيمفوني» يستضيف الحائزة على جائزة فينافسكي للموسيقى السبت

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بالتعاون مع السفارة اليابانية ومؤسسة اليابان بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة الفيولينة اليابانية هينا ماييدا الحائزة على الجائزة الأولى في مسابقة فينافسكي العالمية للموسيقى لعام 2022 وذلك في الثامنة مساء السبت 7 المقبل على المسرح الكبير بالأوبرا.

تفاصيل البرنامج

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم أعمال كبار المؤلفين العالميين منها افتتاحية تكريس المنزل لبيتهوڤن، كونشيرتو الفيولينة الثانى لفينافسكي والسيمفونية الرابعة لبرامز.

مسابقة هنريك فينيافسكي للفيولينة

جدير بالذكر أن مسابقة هنريك فينيافسكى للفيولينة تعد أحد التظاهرات الفنية العالمية التى تنظمها بولندا ويشارك فيها عدد من الموسيقيين من مختلف الدول، وتؤدي هينا مايدا الفائزة بالمسابقة عروضا مع عدد من فرق الأوركسترا في ألمانيا، هولندا، فرنسا، التشيك وغيرها إلى جانب جولات فنية في آسيا وإفريقيا والأمريكتين.

أما المؤلف البولندي العالمي هنريك فينافسكى الذي تحمل المسابقة اسمه ولد عام 1835 وظهرت موهبته في العزف على الفيولينة مبكرًا، اعتبره النقاد العازف الأعظم في عصره، درس في معهد باريس للموسيقى والمعهد الوطني العالي للموسيقى والرقص وتوفي في روسيا عام 1880.